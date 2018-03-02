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В бизнес-центре в Баку нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 10:41

Неразорвавшийся артиллерийский снаряд нашли накануне, 1 марта, на территории одного из бизнес-центров в Наримановском районе Баку. Взрывоопасный предмет успешно изъяли и вывезли на полигон сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Как передаёт местная пресса, речь идёт об артиллерийском снаряде калибра 152 мм. Где именно и при каких обстоятельствах он был найден, не уточняется. Взрывотехники успешно изъяли опасный предмет, а также обследовали территорию вокруг него на площади 20 квадратных метров. Более ничего, что могло бы представлять опасность, на месте не обнаружили. Снаряд направили на утилизацию.

Ранее мы писали, что во Владикавказе обнаружили противотанковую мину. Инцидент произошёл во время строительства дома. К счастью, никто не пострадал. Взрывоопасный предмет отправили на утилизацию.


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