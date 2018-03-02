В Махачкале окно новостройки вывалилось с 6 этажа на стоящую машину

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В Махачкале местные жители шокированы уровнем и качеством строительных работ по Дагестану. Недавно на Сепараторном окно новостройки выпало вместе с рамой с 6 этажа и упало на припаркованную машину. Причина аварии неизвестна, ветер хоть и был, но очень слабый.

Жители Махачкалы в Республике Дагестан возмущаются. Им интересно, кто и как устанавливает окна, что они выпадают даже от лёгкого ветра. Почему и зачем нужна эта халтура местным жителями, ведь окно могло упасть на проходящего человека. Тогда бы без травм не обошлось.

При просмотре ролика, который кстати попал в Instagram, заметно, что дом внешне выглядит новым. Окно было установлено на пролёте лестничной площадки. Упавшая рама сильно повредила стоящий автомобиль. Пока что не ясно, кто будет отвечать за происшествие и оплачивать ремонт хозяину машины.