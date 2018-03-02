В Туапсе мужчина разбросал трупы собак вдоль трассы

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В Туапсе Краснодарского края работник местной фирмы по отлову животных травил собак ядом вместо того, чтобы содержать их в приёмнике. Трупы животных мужчина разбрасывал в ущелье вдоль трассы местного значения.

О случившемся полиции стало известно от жителей поселка Гезель-Дере в Туапсинском районе. Люди начали жаловаться на то, что в окрестностях населённого пункта начинают появляться трупы собак. После обследования указанной территории правоохранители обнаружили шесть трупов убитых животных и ещё скелетированные останки двенадцати питомцев. Рядом с н ими были найдены следы яда, а также дротики, использующиеся при отлове собак. В итоге следователи вышли на местную фирму, занимающуюся подобным родом деятельности. В ходе проверки была установлена причастность к данным деяниям сотрудника предприятия.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону бездомных собак травят салом и гвоздями. Местные жители в социальных сетях жалуются на засилье догхантеров.