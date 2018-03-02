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В Вологде студент ограбил магазин с трусами на голове

Сегодня, 10:05

Как проинформировали в ГУ МВД России по Вологодской области, в Вологде студент ограбил магазин с трусами на голове. Инцидент зафиксирован на улице Северной, открыто уголовное производство.

По предварительно установленным данным, в один из торговых центров ворвался неизвестный, лицо которого скрывалось под трусами, а на руках были надеты носки. Мужчина разбил витрину, украл смартфон за 70 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Несмотря на такую маскировку полицейским удалось установить личность грабителя по кадрам из камеры видеонаблюдения.

Злоумышленником оказался 20-летний студент, который учится в одном из вузов Вологды. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, ему грозит четыре года лишения свободы в рамках открытого уголовного производства. Отмечается, что телефон был изъят и возвращен в магазин.


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