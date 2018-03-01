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В Петербурге прогремел взрыв в многоэтажке

Вчера, 23:58

Взрыв прогремел в жилом доме Санкт-Петербурга в четверг 1 марта 2018 года. Это произошло вечером на улице в одной из квартир жилого многоэтажного дома под номером 72.

Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте". Они предположили, что случился взрыв газа. Эту информацию подтверждают службы МЧС. В квартире площадью 40 кв. м был найден газовый баллон на 12 литров. Предположительно, он и взорвался. Тушением пожара занимались более 20 человек и 6 машин.

О людях, которые пострадали, известно только то, что на данный момент это два человека: беременная девушка 21 года и мужчина, который получил около 30% ожогов 2-3 степени. Многих людей пришлось эвакуировать из горящего здания. Для них был организован специальный автобус, который доставил людей в временный пункт ночлега в детском саду.

Свидетели сняли происшествие на видео и выложили в соцсети. На видео видно, как распространяется огонь с одной квартиры на другие.


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