Жители поселка около Сочи нашли ущелье с трупами собак

Вчера, 22:40

Жители поселка Сочинского района сообщили о том, что нашли ущелье в лесопосадке с многочисленными трупами собак. Полиция уже успела задержать убийцу животных, который сообщил, по чьим инструкциям действовал.

Несколько жителей Сочинского района сообщили сотрудникам полиции об ужасной находке. Как свидетельствовали люди, они нашли ущелье в лесопосадке, недалеко от частного сектора, в котором лежали больше десятка трупов собак. Шестеро мертвых псов были доставлены на место своего последнего пристанища совсем недавно, так как их вид не был изменен. Больше десятка животных можно было различить только по скелетам. Сотрудники полиции приняли сигнал и начали расследование.

Позже им удалось найти человека, на чьих руках оказалась смерть всех обнаруженных мертвых собак. Им оказался мужчина, местный житель поселка, который заключил договор о ликвидации бездомных животных с муниципалитетом. Ему платили за «работу» представители власти. Трупы собак он не отвозил в Краснодар, а нашел место поближе. Об этом также представители власти знали.