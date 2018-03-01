В Норильске 37 рабочих чуть не погибли в снежной ловушке при -20

Вчера, 22:25

В Норильске 20 часов 37 рабочих были заперты в снежной ловушке при -20 градусах Цельсия.

В Норильске уже более двух суток бушует сильная, низовая метель. Скорость порывов ветра достигает 25-27 метров в секунду. Температура воздуха упала ниже отметки -20 градусов Цельсия. В городе объявлено чрезвычайное положение. Администрация города предупреждают людей о возможных угрозах и не советуют без необходимости выходить из домов.

Однако рабочим представительства «Тиссен Шахтбау» в силу производственных причин пришлось отправиться в поездку. 37 рабочих, выехавших из рудника «Скалистый» в Талнах, стали заложниками снежной ловушки.

Как стало известно со слов начальника управления ГОиЧС города Норильска Андрея Магерова, около часу ночи на расстоянии километра от точки отправки автобусы оказались заблокированы.

До 5 часов утра салоны удавалось обогревать с помощью имеющегося в баках топлива, однако в 5 часов все топливо закончилось, салон начал быстро охлаждаться. И только в 7 часов утра рабочим удалось подать знак спасателям.

Для спасения рабочих из Талнаха и рудника направились вездеходный транспорт, тракторные машины и мощная, специализированная снегоуборочная техника. К первому автобусу спасателям удалось доехать до 17 часов вечера, второй же автобус находился на дистанции от первого на пару сотен метров.

Специалисты ГОиЧС, МЧС и «Норникеля» оперативно и быстро разработали план эвакуации и спасения пострадавших. Ветер и сугробы представляли собой огромные помехи для работы спасателей, но, к счастью, все удалось. Людей пересадили на вездеходы и "Уралы", после чего колонна направилась в сторону Талнаха.

Данных о пострадавших нет. Позже все будут обследованы и осмотрены медицинским персоналом. Спасательная операция подошла к концу к 22 часам.