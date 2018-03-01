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В Петербурге на стройке обрушился козырек, под завалами находятся строители

Вчера, 21:52

На стройке ЖК в Петербурге обрушился бетонный козырек. Очевидцы говорят, что под завалами находятся строители.

 Утром 1 марта от построенного здания отвалился большой фрагмент бетонной конструкции. Проект принадлежит китайским инвесторам и строится в квартале «Балтийская жемчужина».

Предположительно, козырек обвалился над одним из въездов в подземный паркинг. Информация о пострадавших не подтверждается, но свидетели допускают, что под обвалами могут находиться рабочие. Как стало известно, сами строители родом из Ближнего Востока. Работы по их поиску длятся около 3-х часов.


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