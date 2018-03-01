В Видяево куча снега упала с крыши на голову женщины с ребенком

Вчера, 21:10

Огромная куча снега упала с крыши здания в Видяево просто на голову женщины, которая шла с ребенком по тротуару. Сотрудники СК принялись за поиск виновных в этом происшествии.

Неприятный инцидент произошел 1 марта в Видяево. В центре, где расположена городская администрация, сконцентрирована практически вся инфраструктура, огромная куча снега свалилась на голову идущей по тротуаре женщине с двухлетним ребенком. В результате падения женщина получила некоторые травмы, ребенок остался не задетым.

На место ЧП прохожие немедленно вызвали полицию и скорую помощь. После осмотра по начальным признакам медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и множественные ушибы. Но детальная информация будет ясна в стационаре после детального обследования. Ребенку очень повезло – его снег не задел. Сотрудники СК региона будут выяснять, кто же понесет ответственность в этом случае.