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Жительница Перми вызвала полицию из-за неприятного запаха в торговом центре

Вчера, 20:58

В Перми женщина вызвала полицию, стоя во второй очереди торгового центра, при этом жалуясь, что причина вызова – неприятный запах, который ее смущает.

В социальной сети люди обсуждают один недавний инцидент. В торговом центре «Семья», который расположен на улице Революции, женщина 1 марта около 18:00, стоя в очереди на кассе, вызвала полицию. Причиной тревоги и вызова правоохранительных органов стал неприятный запах, который досаждал женщине. Сотрудники полиции выяснили, что в здании произошел конфликт между двумя молодыми людьми, которые в итоге распылили содержимое газового баллончика. Эвакуацию проводить не стоило.

Сейчас правоохранительные органы проводят тщательную проверку произошедшего.


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