В Строгино супруги спасли жизнь примерзшему на парковке мэйн-куну

Вчера, 20:54

Мейн-куна, который примерз ко льду на парковке супермаркета в Строгино, освободила семейная пара. Теперь кот ожидает своих хозяев, есть повод для мыслей, что пушистый красавец просто потерялся.

В Сети появилась информация от блогеров из Москвы, которые в настоящее время ищут хозяев для породистого кота. Мейн-куна обнаружила семейная пара, которая в 21:30 28 февраля оказалась на парковке возле супермаркета в Строгино. Пушистый красавец примерз хвостом ко льду и не смог даже сдвинуться с места. От безысходности он кричал.

Женщина по имени Аня вместе с супругом решили спасти мэйн-куна. Используя обычные ножницы, они обрезали участок шерсти, который примерз ко льду, и кот оказался на свободе. После этого супруги забрали пострадавшего мэйн-куна в квартиру и теперь ищут ему новый дом. Предполагают, что кот мог просто потеряться. На бездомного он совсем не похож, так как имеет отличный внешний вид. Хотя всякое бывает в жизни.