В сети появились первые кадры пожара в наркодиспансере Баку

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В сети опубликовали первые кадры пожара в наркодиспансере Баку. В результате трагедии погибли 24 человека, несколько пациентов учреждения получили серьезные ожоги.

Пожар начался утром 2 марта. Сотрудники наркодиспансера почувствовали запах гари и увидели задымление, после чего вызвали пожарных. Прибывшие спасатели начали эвакуировать пациентов и персонал, однако без жертв не обошлось.

В результате пожара погибли 24 человек. Несколько пациентов уже госпитализированы с серьезными ожогами тела от 50%. В данный момент сотрудники МЧС устанавливают возможную причину возгорания в наркодиспансере. По предварительной информации, пламя возникло в результате неполадок в электросети здания.