Пропавшую год назад девушку из Белоруссии нашли в психбольнице Москвы

Вчера, 20:38

Добровольцы города Воронежа нашли ране пропавшую девушку из Белоруссии в одной из психиатрических больниц Москвы. С девушкой все хорошо, она жива.

Волонтеры уже оповестили о нахождении 25-летней Софии ее родственников. Подробности не распространяются.

Известно, что София покинула дом еще год назад в июле. Затем, приобрела билет на поезд до Смоленска. Поисковики не исключали также, что девушку занесло в Воронежскую область, ведь там у ее семьи живут родственники.

Как оказалось, девушка является инвалидом ІІ группы. В Россию она приехала на лечение.