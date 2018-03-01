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В Воркуте озлобленные дети пытались сжечь 10-летнюю девочку

Вчера, 20:15

22 февраля в Воркуте произошел инцидент. Двое школьников избили девочку, после чего намеревались ее сжечь вместе с ее родными. Хулиганов нашли, но никакую ответственность за свой поступок они не понесут. Одна из матерей малолетних злоумышленников считает, что ее сын поступил правильно.

В Воркуте 22 февраля ознаменовалось случаем, от которого пострадала десятилетняя девочка. На центральной площади поселка Северный два мальчика 13 и 9 лет жестоко избили девочку. Хулиганы перешли все границы жестокости, когда увидели, как пятилетний брат девочки пошел кататься на горку, которую малолетние злоумышленники считали своей. Пятилетний брат пытался помочь своей старшей сестре, но ничего не вышло, очевидцы также не дернулись с места, из-за чего негодует мать избитого ребенка. Когда хулиганы стали угрожать зажигалкой, то на помощь пришла другая девочка, которая и спугнула мальчиков. Мама отправилась в полицию, и уже через пару дней в школу Северного пришли родители хулиганов, а также правоохранительные органы. Мальчики во всем сознались. Родители 9-летнего принесли извинения, но мать 13-летнего считает, что сын поступил правильно.

Девочке разбили губу, лицо было в синяках, шатались пару зубов, она сейчас находится в больнице, присутствуют боли в голове и животе. После пережитого у нее может быть еще и психологическая травма.


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