В Воронеже пенсионер поскользнулся во дворе и упал замертво

Вчера, 19:55

В Воронеже, на улице Олеко Дундича, во дворе многоэтажного дома пенсионер поскользнулся и упал замертво.

Возле дома №23, который находится на улице Олеко Дундича, мужчина 78 лет поскользнулся прямо во дворе и упал замертво. В региональном МВД рассказали, что несчастный случай произошел 1 марта в 11:58. Очевидцы утверждают, что пенсионер жил в квартире один и каждый день шел по постоянному маршруту. Скорее всего, дело только в том, что в последнее время дорога покрылась большим слоем льда, и 78-летний мужчина не мог преодолеть погодные условия.

Экспертиза еще выясняет, упал ли пожилой мужчина, и затем умер, либо ему стало плохо, после чего он ударился, что не смог выдержать.