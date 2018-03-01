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В Санкт-Петербурге нашли труп женщины с обглоданным крысами лицом

Вчера, 19:34

Вчера в центре Петербурга обнаружили труп женщины. Тело ее было скрючено, а лицо обглодали крысы.

 Как сообщили правоохранительные органы, личность женщины установить не удалось, из-за того, что крысы изуродовали лицо. Возраст также пока остается для следователей загадкой. Ниже пояса женщина была голой. Сколько труп находился в таком состоянии - пока неизвестно. Помимо этого, правоохранителям также пока не известна причина смерти жертвы.

В данный момент тело отправлено в морг, где проводится судебная экспертиза, после которой выяснится больше деталей данного происшествия.


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