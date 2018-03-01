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В Москве в одной из квартир найден труп младенца

Вчера, 19:23

В Москве в одной из квартир вчера, 28 февраля, был найден труп 4-месячного младенца. Правоохранители вызвали врачей, но было уже поздно. Информацию о происшествии рассказали в столичных правоохранительных органах.

В сообщении полицейских уточняется, что происшествие случилось на северо-востоке российской столицы. Там в одной из квартир прибывшие стражи порядка нашли мёртвого 4-месячного ребёнка. По предварительным данным считается, что правоохранители прибыли на место происшествия всего спустя четыре часа после смерти малыша. В полиции уточнили, что на теле ребёнка признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время труп отправили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Московские правоохранители проводят проверку по факту данного инцидента.


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