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Полиция Астраханской области задержала собаку-хулиганку

Вчера, 22:45

В Астраханской области полиция задержала собаку, которая агрессивно себя вела по отношению к людям. Это информация впервые появилась благодаря очевидцам в соцсетях.

В городе Ахтубинске в Астраханской области произошел инцидент. Правоохранительные органы заинтересовала собака, которая лаяла на прохожих людей, в частности, на детей, полиция увидела в этом агрессивное поведение. По принятому решению, полиция задержала животное и доставила в участок для того, чтобы выяснить подробности случая.

По внешним данным, собака походила на домашнего питомца, ведь выглядела очень ухоженно, но никаких опознавательных знаков, указывающих на владельца, у собаки не было.

Через несколько часов после задержания нашлось опубликованное объявление о пропаже питомца. В итоге хозяева приехали в участок и забрали собаку домой.


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