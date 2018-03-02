VistaNews.ru


В Волгоградской области 63-летний слесарь умер на работе

Сегодня, 00:45

27 февраля в Волгоградской области 63-летний слесарь ООО «Инфраструктура ТК» скончался при переводе оборудования на автоматизированную систему управления. Согласно заключению медиков, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

28 февраля представители ООО «Инфраструктура ТК» сообщили в волгоградскую инспекцию труда трагическую новость – 63-летний слесарь, специализирующийся на работе с контрольно-измерительными работами, умер 27 февраля из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности при выполнении перевода оборудования на автоматизированную систему. Пожилой работник отлучился за инструментами и не вернулся. Коллеги обнаружили его лежащим без признаков жизни на территории предприятия, экстренно вызвав скорую. Однако спасать слесаря было уже поздно.

Инспекция труда Волгоградской области, правоохранители и представители ООО «Инфраструктура ТК» организовали проверку по факту кончины 63-летнего рабочего. Предполагается, к предприятию не будут применены штрафные санкции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.