В Волгоградской области 63-летний слесарь умер на работе

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27 февраля в Волгоградской области 63-летний слесарь ООО «Инфраструктура ТК» скончался при переводе оборудования на автоматизированную систему управления. Согласно заключению медиков, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

28 февраля представители ООО «Инфраструктура ТК» сообщили в волгоградскую инспекцию труда трагическую новость – 63-летний слесарь, специализирующийся на работе с контрольно-измерительными работами, умер 27 февраля из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности при выполнении перевода оборудования на автоматизированную систему. Пожилой работник отлучился за инструментами и не вернулся. Коллеги обнаружили его лежащим без признаков жизни на территории предприятия, экстренно вызвав скорую. Однако спасать слесаря было уже поздно.

Инспекция труда Волгоградской области, правоохранители и представители ООО «Инфраструктура ТК» организовали проверку по факту кончины 63-летнего рабочего. Предполагается, к предприятию не будут применены штрафные санкции.