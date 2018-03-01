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Как проинформировали сотрудники транспортной полиции России по Москве, в Шереметьево армянина с коробками арестовали за шутку о бомбе. Иностранец должен был лететь рейсом Москва-Ереван.

В аэропорту Шереметьево в ходе предполетного досмотра гражданин Армении, который был с коробками, решил пошутить и сообщил работнику воздушной гавани, что он перевозит взрывное устройство. В результате произошло оперативное реагирование службы безопасности Шереметьево, которая передала иностранца транспортной полиции Москвы.

В рамках законодательства Российской Федерации намеренное сообщение о бомбе, которое не является подлинным, влечет за собой уголовное преследование. В основном, это касается тех, кто сообщает в полицейские отделения о заложенных бомбах в общественных местах. Что будет армянину за такую шутку, пока неизвестно.