В Астрахани 3-летняя девочка получила травмы в маршрутке

Сегодня, 13:10

В Астрахани 3-летняя девочка получила травмы в одной из маршруток №116. Ребёнок упал, когда автобус резко тронулся с места. В итоге малышке диагностировали ушиб кисти руки.

В сообщении пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области сказано, что 28-летний водитель автобуса, которые ездит по маршруту №116, ехал в направлении Красной Набережной улицы. На одной из остановок мужчина высадил пассажиров, а затем начал резкое движение. В итоге 3-летняя девочка, которая стояла в салоне автобуса, упала и получила ушиб кисти руки. Отмечается, что у водителя маршрутки уже есть 32 штрафа из-за нарушений ПДД, из них 8 не оплачено до сих пор.

Уточняется, что когда прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС решили составить акт, они нашли ряд недостатков состояния улично-дорожной сети. В частности, это и отсутствие горизонтальной линии разметки, и несоответствие створа пешеходного перехода по ширине, а также наличие выбоины на дороге размером 140х50х5 дм.

Полицейские составили административный материал по отношению к водителю автобуса.