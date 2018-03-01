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В Перми жильцы многоэтажки судятся с маленькими балеринами

Сегодня, 12:57

В Перми жильцы многоэтажки судятся с маленькими балеринами. Суд может запретить заниматься юным танцовщицам под музыкальное сопровождение.

Местные жители на Связистов, 5, подали в суд иск с просьбой разобраться с детской хореографической школой, которая находится в том же доме. Из помещения на первом этаже постоянно звучит громкая музыка и нарушает покой местных горожан. Указывается, что краевой суд уже принял соответствующее решение, и в школе теперь маленькие балерины будут заниматься без музыки. Пока что частной школе запретили включать музыку на протяжении 30 дней. В учреждение пришли судебные приставы и опечатали всё музыкальное оборудование.


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