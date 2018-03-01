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В Хакасии ревнивица облила лицо соперницы кислотой

Сегодня, 12:54

Как проинформировали сотрудники прокуратуры России по Хакасии, ревнивица облила лицо своей соперницы кислотой. Инцидент зафиксирован летом 2017 года в Саяногорске, в рамках уголовного дела уже объявлен приговор.

Согласно материалам производства, 37-летняя жительница Саяногорска попросила 32-летнего знакомого достать ему кислоту, которую он принес в шприце. Женщина выпила спиртное и выследила на улице свою соперницу, которой вылила в лицо едкую жидкость. В результате гражданка получила травму глаза с последующим снижением зрения.

Подозреваемые признали свою вину и раскаялись, также они возместили траты на лечение и компенсировали ей моральный ущерб. Каждый из злоумышленников получил по 1,5 года условно, испытательный срок составляет два года. Отмечается, что приговор еще не вступил в свою законную силу.


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