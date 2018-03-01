Временное жилье предоставят пострадавшим от пожара в Раменском

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В одном из жилых домов Раменского произошел пожар, которому предшествовал взрыв газа. Сообщается, что всем пострадавшим будет предоставлено жилье.

Сегодня 1 марта в одном из жилых домов в Раменском прогремел взрыв, после которого разгорелся пожар. Специалисты предполагают, что произошла утечка бытового газа, которая и повлекла за собой взрыв.

В результате данного происшествия пострадали жители нескольких квартир, которые на данный момент остались без жилья. Городские власти рассказали, что пострадавших временно расселят по гостиницам на одну ночь. Далее предполагается, что комиссия будет заниматься поисками постоянного жилья для семей, квартиры которых непригодны для жилья в данном доме.

Известно, что полностью эвакуировать жильцов дома не пришлось. На данный момент его жители отключены от электроэнергии, воды и газа. После проведения всех необходимых работ дом снова будет подключен к коммуникациям, предположительно, это произойдет уже завтра.

Сообщается, что в результате происшествия есть 11 пострадавших, которые были доставлены в больницу. Медики уже отпустили несколько человек. Мэр города заявил, что создана специальная комиссия, которая рассматривает вопрос предоставления компенсации пострадавшим жильцам.