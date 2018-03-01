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Очевидцы рассказали о пожаре в Раменском

Сегодня, 12:16

Очевидцы и местные жители рассказали об утреннем пожаре в Раменском, в результате которого жертвами оказались два человека.

Местные жители утверждают, что в 5 часов утра они почувствовали едкий запах резины. Вонь распространилась по всему подъезду. Сначала граждане не понимали, что происходит. Спустя два часа прогремел мощнейший взрыв. Тогда жители дома поняли, что начался серьёзный пожар. Некоторые граждане оказались заблокированными в собственных квартирах и начали выпрыгивать из окон.

На текущий момент огонь полностью ликвидировали. Два человека погибли в пожаре. Ещё четыре сильно пострадали из-за отравления и травм. Двоих в срочном порядке доставили в местное реанимационное отделение.


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