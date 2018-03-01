На балконе общежития в Уфе нашли замерзший труп мужчины

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Сегодня, 1 марта, на одном из балконов общежития на Комсомольской улице Уфы был найден труп замерзшего мужчины. Известно, что правоохранителей вызвали соседи погибшего.

В Следственном комитете по Башкирии пояснили, что им пока что неизвестна точная причина смерти. Тело мужчины уже отправили для проведение судебно-медицинской экспертизы. Известно, что следователям удалось установить личность погибшего.

Сами же судмедэксперты ждут, пока тело мужчины растает, потому что оно сильно замёрзло. По предварительным данным считается, что мужчина пролежал на своём балконе не больше суток. После проведения экспертизы будет решено, стоит ли возбуждать уголовное дело, или же погибший скончался своей смертью.