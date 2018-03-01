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В Кирове живодер травит собак

Сегодня, 12:06

В Кирове появился живодер, который разбрасывает отравленную еду для животных. В социальных сетях владельцы собак бьют тревогу.

Любовь к животным присуща далеко не всем людям, но некоторые относятся к ним с особой жестокостью. Так, жители Кирова бьют тревогу в социальных сетях, рассказывая, что в городе появился живодер, который разбрасывает отравленную еду для животных.

По предварительным данным, только за последнюю неделю  после поедания отравы на улице погибло более десятка собак, которых хозяева выгуливают в районе парка Победы и средней школы №2. Количество умерших животных, которые живут на улице, даже никто и не подсчитывал.

Предполагается, что преступник нашпиговывает колбасу ядовитыми таблетками, которые раскладывает в местах вероятного выгула домашних собак. После поедания такой отравы собака умирает в муках, а ветеринары не успевают помочь животному.

Жители города особо обеспокоены тем, что отравленная еда разбросана на территории учебного заведения, где ее могут подобрать и дети. Руководство школы пока не прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Кировские активисты распространили информацию о том, что неизвестные расставили большое количество капканов в районе Зонального института. Вой пойманных собак слышали местные жители в ночь с 22 на 23 февраля.


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