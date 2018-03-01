VistaNews.ru


В центре Петербурга обнаружили обглоданный животными труп

Сегодня, 12:20

В центре Санкт-Петербурга обнаружили обглоданный животными труп женщины. Инцидент произошёл на улице Воронежской.

Вчера вечером на улице Воронежской очевидцы нашли труп женщины, который обглодали животные. На место ЧП сразу же прибыли правоохранители. Сейчас тело находится на судмедэкспертизе для выявления точной причины смерти. Отмечается, что труп находился прямо в подъезде жилого дома.

Накануне в Петербурге нашли ещё одно обглоданное тело на проспекте Новоизмайловском. Следов насилия на трупе не было. Оно тоже находится на экспертизе. При этом его также обнаружили местные жители в подъезде.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.