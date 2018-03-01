В центре Петербурга обнаружили обглоданный животными труп

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В центре Санкт-Петербурга обнаружили обглоданный животными труп женщины. Инцидент произошёл на улице Воронежской.

Вчера вечером на улице Воронежской очевидцы нашли труп женщины, который обглодали животные. На место ЧП сразу же прибыли правоохранители. Сейчас тело находится на судмедэкспертизе для выявления точной причины смерти. Отмечается, что труп находился прямо в подъезде жилого дома.

Накануне в Петербурге нашли ещё одно обглоданное тело на проспекте Новоизмайловском. Следов насилия на трупе не было. Оно тоже находится на экспертизе. При этом его также обнаружили местные жители в подъезде.