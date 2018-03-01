Губернатор Подмосковья взял под личный контроль ситуацию с пожаром в Раменском

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с пожаром в подмосковном Раменском. Происшествие случилось сегодня утром в одном из пятиэтажных домов в Раменском. Спасатели продолжают работать на месте пожара.

Как сообщают представители губернатора, в данный момент Воробьев лично контролирует спасательную операцию. Также в сообщении отмечается, что на данную минуту пожар удалось ликвидировать.

На эту минуту жители дома эвакуированы. Их разместили в одном из детских садов, расположенных поблизости. Двое жильцов дома найдены погибшими. Сообщается, что еще одиннадцать человек пострадали и в данный момент госпитализированы.

Как отмечают в сообщении, при тушении пожара было задействовано двенадцать человек личного состава и четыре единицы спец техники.