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Жительница Тольятти замерзла насмерть возле ТЦ на Московском проспекте

Сегодня, 11:31

Утром 1 марта в Тольятти случайные прохожие обнаружили возле расположенного на Московском проспекте торгового центра труп взрослой женщины. Согласно предположениям правоохранителей, смерть наступила в результате сильного переохлаждения.

Обнаруженная в Тольятти мертвая женщина была прилично одета. При себе скончавшаяся имела дамскую сумку и телефон. Несмотря на отсутствие каких-либо документов, правоохранители оперативно установили личность потерпевшей. Предполагаемой причиной смерти судмедэксперты назвали сильное переохлаждение. Примечательно, труп жительницы Тольятти лежал на спуске к разгрузочному входу расположенного на Московском проспекте торгового центра.

Отметим, утро 1 марта стало шокирующим и для жителей 26-го дома по проспекту Разина, обнаруживших на 5 этаже тело мужчины. Предполагается, предпочитающий асоциальный образ жизни обитатель Тольятти умер в подъезде из-за потребления смертельной дозы алкоголя.


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