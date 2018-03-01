В больнице Воронежа полиция нашла пропавшего без вести 71-летнего пенсионера

Сегодня, 11:03

14 марта 2017 года 71-летний житель Воронежа вышел из дома и не вернулся. Заявление о пропаже родственники пенсионера написали лишь 10 февраля 2018 года, а накануне сотрудники МВД нашли пожилого мужчину в стенах психбольницы в Тенистом районе.

Искать 71-летнего дедушку с помощью правоохранителей его родственники начали лишь 10 февраля текущего года. Информация о местонахождении и состоянии пенсионера не поступала близким с 10 марта 2017 года. Спустя 3 недели поисков, полиция Воронежа нашла пожилого мужчину в стенах психоневрологической лечебницы в Тенистом районе.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства, при которых 71-летний дедушка угодил в психлечебницу, и почему об этом не сообщили его родственникам.