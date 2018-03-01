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В Москве женщина намеревается засудить McDonalds за сломанную руку и травму головы

Сегодня, 10:55

1 марта суд Москвы рассмотрит иск местной жительницы против ресторана быстрого питания McDonalds. Женщина намерена отсудить у фаст-фуда более полумиллиона рублей за перелом руки и травму головы, полученные при падении на скользком полу.

Жительница Москвы, являющаяся инвалидом I группы, зашла в один из местных McDonalds подкрепиться. Из-за скользкого пола в ресторане фаст-фуда женщина упала, сломав руку и получив травму головы. Виновником травматического инцидента истец видит заведение быстрого питания. Теперь москвичка намерена отсудить у McDonalds 204 тысячи рублей, потраченные на лечение, и более 300 тысяч рублей моральной компенсации.

Первое судебное заседание по делу о получении жительницей столицы серьезных травм в местном McDonalds состоится 1 марта.


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