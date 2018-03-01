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Во Владивостоке обвалившийся с дома кусок бетона разбил автомобиль

Сегодня, 10:47

В центре Владивостока автовладелец пострадал из-за халатности коммунальщиков. Упавшая с крыши административного здания глыба бетона разбила правую часть припаркованной иномарки. К счастью, в этот момент прохожих рядом не было.

Жители Владивостока широко обсуждают, появившуюся в социальных сетях информацию о чрезвычайном происшествии, произошедшем в центре города. Конечно, пользователи сочувствуют владельцу Suzuki SX-4. В автомобиле разбито стекло и поврежден корпус. Однако главное возмущение вызвал факт падения бетона на тротуар, по которому обычно проходит множество людей.

Несмотря на инициативу местных средств массовой информации, за прошедшие сутки с момента чрезвычайного происшествия, представители администрации города пока никак не прокомментировали инцидент. Владелец разбитого автомобиля намерен подать исковое заявление против мэрии Владивостока.


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