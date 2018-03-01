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В сети появились кадры работы МЧС на перевале Дятлова

Сегодня, 10:19

В район перевала Дятлова, где накануне пропал турист из Екатеринбурга, в данный момент ведутся работы МЧС. В сети появились кадры с места происшествия, где сейчас разыскивают пропавшего мужчину.

На фото видно, как спасатели собирают снаряжение и готовят транспорт для поиска пропавшего на перевале Дятлова туриста. Для работы группа использует снегоходы, а также горное оборудование. Кроме того, к операции присоединился вертолет МЧС.

Спасатели разыскивают пропавшего мужчину в радиусе 200 км, преодолеть это расстояние им необходимо за короткое время, так как есть вероятность, что жизнь человека находится в опасности. На кадрах, опубликованных в сети, виден транспорт, на котором спасатели добирались на перевал Дятлова для поиска пропавшего туриста.


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