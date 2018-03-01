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В Кемерове возле станции частой скорой помощи скончался мужчина

Сегодня, 10:16

28 февраля в Кировском районе Кемерова возле станции частной скорой помощи скончался 30-летний мужчина. Житель Березовского ехал на такси в надеже на получение неотложной медицинской помощи, однако его сердце не выдержало поездки.

30-летний житель Березовского района ехал по делам на такси. Передвигаясь по Кировскому, мужчина почувствовал резкое недомогание, попросив таксиста отправиться в ближайший пункт оказания неотложной медицинской помощи. Водитель устремился на станцию частной «скорой», однако его пассажир не смог дожить до конца поездки. Выбежавшие к такси фельдшеры вытащили жителя Кемерова из машины, констатировав смерть.

Сейчас тело 30-летнего мужчины направлено на экспертизу для установления точной причины скоропостижного ухода из жизни. К выяснению обстоятельств ЧП подключились правоохранители.


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