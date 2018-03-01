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В Ростове побитый шифер упал с крыши на машины

Сегодня, 09:58

В Ростове-на-Дону вчера, 28 февраля, шифер упал с крыши и сильно побил припаркованные возле здания автомобили. Информацию об этом сообщают в социальных сетях очевидцы и пострадавшие.

По словам горожан, данный инцидент произошёл на улице 14-ф Линия возле многоэтажного дома №17. Там части кровли сорвались с крыши и упали на автомобили местных жителей, которые припарковали их возле подъездов своего дома. Естественно после такого «камнепада» на автомобилях остались сильные вмятины, побитые стёкла и сползшая краска.

После происшествия люди, чьё имущество пострадало, вызвали ростовских дорожников для составления и оформления протокола.

Горожане в своих постах в социальных сетях уточняют, что виноваты конечно же ростовские управляющие компании, которые не чинили крышу дома очень долгое время.


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