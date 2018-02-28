В Петербурге неизвестный обстрелял полицейскую машину

Вчера, 22:19

Есть видеозапись, на которой видно, как неизвестный мужчина, оснащенный длинноствольным автоматическим оружием, который чем-то схож с автоматом Калашникова, обстрелял полицейскую машину.

В Петербурге стрельба велась с трех метров. Пули попали в лобовое стекло автомобиля. После четырех произведенных выстрелов мужчина с ружьем не спеша перешел дорогу, тем самым покинув место происшествия. Пострадали ли еще другие автомобили, пока неизвестно. На месте происшествия работают правоохранительные службы, движение частично перекрыто, в городе учащаются пробки.

По данным очевидцев, пострадавших нет, информации об инциденте уточняется.