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В Петербурге неизвестный обстрелял полицейскую машину

Вчера, 22:19

Есть видеозапись, на которой видно, как неизвестный мужчина, оснащенный длинноствольным автоматическим оружием, который чем-то схож с автоматом Калашникова, обстрелял полицейскую машину.

 

В Петербурге стрельба велась с трех метров. Пули попали в лобовое стекло автомобиля. После четырех произведенных выстрелов мужчина с ружьем не спеша перешел дорогу, тем самым покинув место происшествия. Пострадали ли еще другие автомобили, пока неизвестно. На месте происшествия работают правоохранительные службы, движение частично перекрыто, в городе учащаются пробки.

По данным очевидцев, пострадавших нет, информации об инциденте уточняется.


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