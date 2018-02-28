В Белгородской области мужчина поджег своего знакомого вместе с его домом

Вчера, 22:00

В Белгородской области 28-летний приятель спровоцировал пожар в доме своего знакомого, оставив недокуренную сигарету на диване. В итоге дом выгорел внутри, а его владелец погиб.

В прошлом году, летом на территории поселка Губкино Белгородской области случился пожар в одном из домов. Эта история имела трагический финал – погиб сам хозяин. После того, как огонь был ликвидирован, эксперты установили, что причиной пожара стал поджог. Эта информация стала известна полицейским, возбуждено уголовное дело. Согласно данным материалам, накануне пожара 25-летний мужчина пришел в гости к своему приятелю.

Они изрядно выпили, и сам владелец дома пошел отдыхать, а товарищ захотел покурить. Остаток сигареты с тлеющим фильтром от бросил в квартире на мягкую мебель и ушел из дома. Через несколько часов возник пожар. После его ликвидации спасатели вынесли тело погибшего хозяина. В настоящее время 28-летний мужчина под стражей, расследование продолжается.