В Пятигорске повар голыми руками накладывает пищу школьникам

Вчера, 20:58

В Пятигорске активно обсуждается пост в социальной сети анонимного автора. В ролике видно, как повар столовой накладывает пищу школьникам голыми руками. Инцидент произошел в 5 школе им. А.М. Дубинного.

В Пятигорске 5 школа им. А.М. Дубинного считается одной из лучших школ в стране. Однако, на снятом видео виднеется грубейшее нарушение СанПиНа – накладывание пищи детям руками. Автор короткого видеоролика пожелал сохранить анонимность.

«По древней кавказской традиции лучший шашлык – этот тот, который замаринован и разложен на тарелке голыми руками», - подписан скандальный пост.

Родители учеников возмущены состоянием дел в столовой и отмечают, что дети часто жалуются на сторонние предметы и волосы в готовых блюдах.