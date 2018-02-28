В Майкопе 12-летняя школьница родила девочку от своего отчима

Вчера, 20:41

Юная жительница Майкопа в свои 12-лет родила ребенка. После экспертизы ДНК стало ясно, что отец новорожденной девочки отчим молодой матери, хотя он отцовства так и не признал.

В скором времени 41-летний уроженец Таджикистана, который вместо дедушки имеет право называться папой, предстанет перед судом. Его подозревают в развращении малолетней падчерицы, которая родила недавно ребенка от него. У правоохранителей есть заключение ДНК-экспертизы, что биологический отец именно гражданский супруг матери юной девочки.

Еще в прошлом году в Майкопе, когда потерпевшей было 11 лет, ей резко стало плохо в школе. Педагоги не стали медлить и вызвали скорую. Медики без труда диагностировали развивающуюся беременность. Об этом сообщили в полицию, так как потерпевшая была малолетней. Оперативники начали расследование уголовного дела. Сама мать школьницы не подозревала, что ее дочь ждет ребенка.