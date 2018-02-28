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Из-за аварии самолета казанский аэропорт временно перекрыт

Вчера, 20:07

В Казани частный самолет Cessna перевернулся из-за лопнувшего переднего шасси. В результате происшествия взлетно-посадочная полоса перекрыта, много рейсов отложены.

На борту частного самолета находились шесть человек, из которых половина – члены экипажа, а другая половина – оперная певица Аида и Ольга Гаррифулины, а также Фарида Мухамедзянова. Пострадавших нет. Самолет летел в Казань из Барселоны, у колеса разорвало покрышку, через какое-то время самолет перевернулся. Его эвакуируют с ВПП.

Аэропорт временно закрыт. Все рейсы, пребывающие в Казань, отправляются на посадку в Самару.


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