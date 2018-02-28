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На перевале Дятлова найден труп пропавшего 10-го туриста

Вчера, 19:48

Валентин Дегтерев сообщил о десятом погибшем участнике археологической экспедиции на перевале Дятлова. Тело было обнаружено ученым на снимке с места происшествия, который был таинственно утерян из уголовного дела.

Трагедия с группой молодых туристов произошла на перевале Дятлова 2 февраля 1959 года. Тогда вся страна узнала, что погибли люди, но истинную причину их смерти так и не выяснили, списав на паранормальные явления, которые создали смертоносную обстановку для путешественников.

В настоящее время Валентин Дегтерев сообщил о том, что имел возможность изучить снимок с места происшествия, который был сделан в 1959 году. Тогда сообщили, что найдены девять туристов, а тела десятого не оказалось на месте. По словам Дегтерева, он нашел труп на фото. Просто его не увидели сразу, так как полностью был не виден. На снимке заметил ученый руку погибшего. Это фото таинственно пропала из уголовного дела в тот период. Сотрудники МЧС Свердловской области получили сообщение о том, что на перевале Дятлова снова пропал турист, который ушел в одиночку в поход и не рассказал об этом спасательной службе.


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