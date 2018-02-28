Жительница Ростова спасла почти до смерти замученного живодерами кота

Вчера, 19:36

Жительница Ростова спасла кота от неминуемой гибели. Как сообщается, ростовчанка пришла на помощь израненному живодерами животному и срочно отвезла к врачу.

Как сообщил врач, живодеры отрезали пушистому Тимурке (такое имя кот получил после спасения) часть хвоста и изрезали коту уши. Помимо прочего от пережитого у кота проявился цистит. Теперь Тимурке предстоит пережить довольно сложную операцию, однако его спасительница настроена оптимистично.

Кто эти живодеры и зачем они так поступили с беззащитным животным, пока неизвестно. Однако, если сотрудникам правоохранительных органов удастся найти виновников происшествия, то им грозит уголовное наказание по статье «жестокое обращение с животными».