На Урале женщина в яркой шапке с помпоном обокрала хоккеистов

Вчера, 18:10

Хоккеистов на Урале обокрала женщина неприметной внешности, которая была в шапке с помпоном. Кроме этой кражи она также зацепила и театральное училище и теперь ее разыскивает полиция.

В Екатеринбурге сотрудники полиции расследуют целый ряд краж, которые совершила незнакомая женщина неприметной внешности. Из основных примет пострадавшие запомнили лишь ее головной убор с помпоном. Из-за этого поиск подозреваемой несколько усложнен. Неизвестная женщина сумела обворовать хоккеистов, таинственно проникнув в раздевалку спортсменов.

Она вынесла шесть смартфонов и несколько денежных сум от 250 тысяч рублей, которые были в карманах верхней одежды игроков. На этом «послужной» список незнакомки не закончен. Она также проникла в админкорпус театрального училища и забрала деньги у преподавателей. В настоящее время оперативники ищут ее, но свидетели не могут сообщить точные приметы, так как яркая шапка с помпоном отводила их внимание.