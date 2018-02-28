Сегодня, 13:24

35-летняя жительница Мурманска упала с пожарной лестницы многоэтажки. Медики сообщили в полицию, что к ним поступила женщина с множественными травмами головы, спины и разрывом печени.

Как удалось выяснить следователям, жительница многоэтажки спускалась с девятого этажа по пожарной лестнице. Находясь на уровне пятого этажа, женщина сорвалась и упала. В данный момент она находится в больнице.

Как сообщают очевидцы и соседи пострадавшей, в квартире, где она проживает, нередко происходят «алкогольные вечеринки». Также они заявили, что на момент падения женщина была изрядно пьяна.

Один из свидетелей прокомментировал происшествие как «цирк». Он заявил, что пьяная женщина спускалась с 9-го этажа, а ее собутыльник бросал в нее сверху снежки. В районе 5-го этажа ей это надоело, и она отпустила руки.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали происшествия.