В райсуде Оренбурга во время заседания скончался пожилой свидетель

Сегодня, 13:17

В Центральном райсуде Оренбурга пожилой свидетель скончался прямо во время проведения заседания. На нём рассматривалось гражданское дело.

Мужчина проходил по нему свидетелем. Во время судебного разбирательства ему внезапно стало плохо. До прибытия «скорой» пенсионеру пытались оказать первую помощь.

Всё оказалось бесполезным. Прибывшим медикам осталось лишь зафиксировать смерть свидетеля.

Сведения подтвердила пресс-служба суда. В то же время представители Фемиды не стали комментировать то, что произошло. С их слов, это не касается судопроизводства.

Местные правоохранители уже приступили к проверке случившегося инцидента.