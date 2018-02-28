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В ДНР из-за снежного коллапса эвакуировали 50 граждан из авто на трассе

Сегодня, 12:50

В ДНР из-за снежных заносов и метели наступил полный коллапс. Сотрудники МЧС региона эвакуировали 50 человек из сугробов, так как люди просто застряли и не могли передвигаться дальше.

На днях в ДНР метеорологи прогнозировали резкое снижение температуры, множественные осадки в виде снега, порывы ветра. Руководство МЧС предупредило в свою очередь местных жителей о неблагоприятных условиях погоды, посоветовали никуда не выходить из дому и не отлучаться на далекие направления. На автодороге, ведущей в ДНР, многочисленные заносы, сугробы.

Много автомобилей стоят в очереди на проезд транспорта. Сотрудники МЧС обнаружили 15 автомобилей, которые застряли в снегу. В салонах машин были люди, которых спасатели срочно эвакуировали в пункты обогрева и временного содержания. Официальное число спасенных граждан – 50 человек.


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