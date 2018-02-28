Бойца ОМОН Росгвардии представят к награде посмертно

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Боец ОМОН Росгвардии, который погиб при исполнении служебных обязанностей, будет награжден посмертно. Такую информацию распространил пресс-секретарь Росгвардии Игорь Силко.

Информационное агентство со ссылкой на пресс-секретаря Росгвардии Игоря Силко сообщает, что боец данного подразделения, который погиб при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к награде. Известно, что погибшему Денису Иванченко не было еще и 40 лет, он является уроженцем Москвы. Бойцом подразделения он являлся с 2013 года.

В ОМОН Росгвардии сообщается, что у Иванченко остались жена и трое детей – сыновья в возрасте от трех до семи лет. Сослуживцы рассказали, что боец был очень веселым и общительным парнем, хорошо пел и всегда выступал перед товарищами.

Силко сообщал, что в ведомстве решается вопрос о предоставлении семье погибшего бойца материальной помощи, размер ее не уточняется. Напомним, что Иванченко погиб в ночь на 28 февраля во время задержания преступника на улице Авангардной в Москве.