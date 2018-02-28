В Липецке из окна четвёртого этажа вывалилась маленькая девочка

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В Липецке из окна четвёртого этажа упала 5-летняя девочка. Трагедия имела место 27 февраля по улице Космонавтов в 19:00. Ребёнок получил многочисленные травмы.

Скорая помощь отвезла малышку в реанимацию. На данный момент медицинские сотрудники делают всё возможное для спасения жизни. Как рассказывают друзья семьи, в тот день мать пострадавшей девочки ушла забрать со школы старшего своего ребёнка, а младший ребёнок остался в квартире один. Теперь сотрудники правоохранительных органов должны выяснить, как всё произошло. В связи с данным фактом травмирования девочки проводят проверку, в результате которой установят все причины и обстоятельства данного инцидента.