Стая бродячих собак покусала мать с ребенком в Мурманске

Сегодня, 12:25

Стая голодных и агрессивных бездомных собак напала в Мурманске на мать с маленьким ребенком. Женщина травмирована, так как собой она успела закрыть свое чадо.

В Мурманске особо стали частыми случаи нападения бродячих собак на горожан. Псы становятся злыми от голода и готовы добыть еду для себя любым путем. Мурманчане обеспокоены такими случаями и начали жаловаться в мэрию. 27 февраля по улице Фурманова стая агрессивных собак набросилась на женщину с ребенком. Мать не представляла для собак никакой угрозы, так как она просто шла с ребенком по улице.

Чтобы защитить свое дитя, мать стала щитом для нападок псов. Животные искусали ей руки и ноги, порвали одежду на спине. Женщине пришлось вызывать скорую, она сейчас в больнице на лечении и под наблюдением докторов.